حساب بانکی کارخانه های نیمه فعال در فارس بسته نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در جلسه کارگروه بررسی مشکلات واحدهای راکد تولیدی که با حضور تعدادی از مدیران این واحدها برگزار شد، اظهار کرد: چندی پیش در برخی رسانههای خبری از سوی اینجانب به اشتباه عنوان شد حساب کارخانه داران بسته شود. این در حالی است که اینجانب عنوان کردم که اگر با فرد طرف هستید میتوانید برخورد کنید، اما نمیتوانید با کارخانهای که کارگر دارد این برخورد را داشته باشید.
او افزود: این برداشت اشتباه سبب شده است تا حساب برخی صاحبان کارخانهها بسته شود، لذا اگر یک حساب شخصی است میتوانید نسبت به بستن حساب فرد اقدام کنید آنهم به گونهای که تمام حسابهای آن بسته نشود. اما حساب کارخانه نباید بسته شود و به اشتغال و کار لطمهای وارد نشود.
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