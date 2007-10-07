1654 جلد سند مالکیت در غرب استان تهران صادر شده است

علی اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری 13 پروژه با اعتباری معادل هفت میلیارد و 35 میلیون ریال از اعتبارات سال 85 اجرا شده و طرح هادی 9 روستا با اعتبار 765 میلیون ریال مطالعه و بازنگری شده است.

وی افزود: موافقت نامه اجرای طرح های 11 روستا از طرح های مربوط به سال 86 مبادله شده و اجرای آن به زودی آغاز می شود همچنین بهسازی شبکه معابر روستاهای امیرآباد توانبخشی، مهر آذین، قشلاق امیرآباد، فرخ آباد و زیبادشت، نکوجار، دروان، محمودآباد، علی آباد، انجم آباد، ده حسن و فرارت با رقمی برابر شش میلیارد و 265 میلیون ریال از اعتبارات سال جاری اجرا شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری همچنین طرح هادی هشت روستا با اعتباری معادل 930 میلیون ریال از طرح های مربوط به سال 86 مطالعه و تهیه شده است.

به گفته وی تاکنون هزینه تعمیر و ساخت 10 حمام روستایی هر یک به مبلغ پنج میلیون ریال به روستاییان پرداخت شده است.