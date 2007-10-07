اولین تمرین تیم ملی تکواندو با دو غایب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا به میزبانی ویتنام ( 8 تا 11 آذرماه) برگزار خواهد شد به همین منظور تمرینات تیم ملی برای حضور قدرتمند در این رقابت ها از روز شنبه آغاز شد. در این تمرین یوسف کرمی و علیرضا نصر آزادانی غیبت داشتند و دعوت شدگان به اردو زیر نظر افلاکی و ذوالقدر یک جلسه تمرین سبک را پشت سر گذاشتند.

نصرآزادانی و کرمی که با اجازه مربیان غیبت داشتند از امروز در تمرینات حاظر خواهند شد.

طبق اعلام مربیان تیم ملی تمرینات این تیم تا پایان ماه مبارک رمضان روزانه یک جلسه و قبل از افطار برگزار می شود و از روز شنبه آینده اردوهای شبانه روزی تا زمان اعزام تیم به رقابت های ویتنام با جدیت پیگیری خواهد شد.