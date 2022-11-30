ظرفیت خیرین برای ساخت مدارس در ایلام به خوبی بکار گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز چهارشنبه در دیدار با رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان افزود: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و ما نیز وظیفه داریم با اختصاص اعتبارات و کمک خیرین بهترین فضا را برای تحصیل آنان مهیا کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در استان مورد توجه قرار گرفته است و موضوع ساخت فضاهای آموزشی از جمله موضوعات مهم نشست شورای آموزش و پرورش استان است، افزود: با همگرایی و کمک همه خیرین. سالانه شاهد برچیده شدن بسیاری از مدارس کانکسی در کشور و استان هستیم.

رحمان نیاکان رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار به دلیل توجه به حوزه آموزش و پرورش و اختصاص اعتبار برای ساخت فضاهای آموزشی در استان، گفت: برای فضای آموزشی که نیاز است در استان ساخته شود از ظرفیت بالای خیرین استان و کشور استفاده خواهیم کرد.