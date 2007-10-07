"حلقه سبز" به فضای تئاتر نزدیک است

ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی حضور در مجموعه تلویزیونی "حلقه سبز" گفت: "یکی از دستیاران آقای ابراهیم حاتمی کیا بازی مرا در نمایشی که روی صحنه داشتم دید و به ایشان معرفی کرد که من هم پس از دادن تست برای بازی در نقش سارا انتخاب شدم."

این بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره نقش خود در مجموعه "حلقه سبز" گفت: "در این مجموعه ایفاگر نقش دختری لر هستم که به شدت مذهبی است و در تهران به عنوان دانشجو در رشته پزشکی تحصیل می‌کند."

حاتمی‌کیا و فرخ‌نژاد در "حلقه سبز"

وی در ادامه فضای "حلقه سبز" را نزدیک به فضای تئاتر دانست و خاطرنشان ساخت: "یکی از حسن های بزرگ آقای حاتمی کیا برای بازیگران تئاتر این است که فضای کار او به فضای تئاتر بسیار شبیه است. یعنی بازیگر تئاتر حس نمی کند در کار غیرتئاتری بازی دارد. من در حین این کار واقعا دوربین را حس نمی کردم."

ادبی "حلقه سبز" را اثری خوش ساخت معرفی کرد که می تواند در جذب مخاطب موفق عمل کند. او در این باره گفت: "این مجموعه موضوعی نو و تازه دارد. از سوی دیگر حاتمی کیا هم کارگردانی بزرگ و خوش ذوق است که کارش را به خوبی بلد است. بنابراین حس می کنم این مجموعه بتواند در جذب مخاطب موفق عمل کند."

از جمعه هفته گذشته تیزرهای مجموعه تلویزیونی "حلقه سبز" روی آنتن رفته است. این مجموعه قرار است پس از پایان ماه مبارک رمضان از شبکه سوم پخش شود. حاتمی کیا این مجموعه تلویزیونی را با حضور بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، سیما تیرانداز، حمیرا ریاضی، محمد حاتمی و آتش تقی پور جلو دوربین برده است.