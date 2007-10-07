دانشجویان خارجی با مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افطار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم شب گذشته با حضور حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و 750 نفر از دانشجویان خارجی برگزار شد.

حجت الاسلام میراحمدی معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در این مراسم با اشاره به ارزش رابطه های انسانی در ارتباط با یکدیگر گفت: در این جمع رنگ ها، نژادها و مرزهای جغرافیایی نقشی ندارند و روابط انسانی حرف اول در این جمع می زند.

به گزارش مهر، در این مراسم دانشجویان خارجی مقیم ایران با تهیه غذاهای کشور خود، بخشی از پذیرایی مراسم را بر عهده داشتند. این دانشجویان غذاهای رنگارنگ را به صورت رسمی میان میهمانان مراسم توزیع کردند.