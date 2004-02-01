تركمان ها با هر اقدامي كه منجر به تقسيم عراق شود، مخالف هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، فاروق عبدالله گفت : جنبش تركمان ها اخيرا دست به تحرك منطقه اي براي تشريح اوضاع منطقه اي تركمن هاي عراق و جمع آوري حمايت ها بر ضد انديشه ايجاد حكومت فدراليسم در عراق زده است.

وي افزود: در ديدار از مصر و تركيه و اتحاديه عرب ، موضع مخالف خود با فدراليسم را ابلاغ كرده است كه به نوعي تاييد آنها را از موضع خود احساس كرده است.

عبدالله افزود: جبهه تركمان ها كه نماينده 90 درصد تركمن هاي عراق است به مسوولان شوراي حكومت انتقالي و آيت الله علي سيستاني مرجع شيعيان عراق تاكيد كرده است كه تركمن ها از وحدت و يكپارچگي عراق از منتهي اليه شمال تا منتهي اليه جنوب در بصره حمايت مي كنند كه آيت الله سيستاني نيز موضع ما را تاييد كردند.

وي درگفتگو با راديو آمريكايي "سوا" كه براي خاورميانه به زبان عربي و انگليسي برنامه پخش مي كند، گفت: ما در همه ديدارهايمان با اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق گفتيم كه تركمن ها از آينده مي ترسند، زيرا توطئه هايي احتمالا منجر به قرار دادن مناطق تركمن نشين تحت سلطه گروه هاي نژاد پرستي خواهد شد كه هيچ ارتباطي با ملت اصيل كرد ندارد،ما با ملت كرد رابطه دوستي و برادرانه كاملي داريم ما از اين بعد با فدراليسم مخالف نيستيم ، اما اگر ملت عراق راي به فدراليسم بدهد ما نيز در اين مورد ديدگاهي داريم، ما معتقديم كه فدراليسم مطلوب براي ملت عراق از ديدگاه ما بايد شامل 18 ايالت باشد، زيرا اين به نفع ملت عراق است و عامل حفظ وحدت و يكپارچگي ملي و ارضي عراق است، اين ديدگاه ما است.

وي افزود: ما با آيت الله سيستاني دام ظله مرجع شيعيان ديدار كرديم و به ايشان گفتيم كه ما از فدراليسمي كه ملت عراق را به گروه ها و مذاهب و نژادها تقسيم كند، حمايت نمي كنيم بلكه از فدراليسم كه همه امت عراق را در چارچوب عراق يكپارچه گرد آورد، و داراي ارتش ملي باشد كه به هيچ جريان سياسي وابسته نباشد، حمايت مي كنيم.

وي در مورد پاسخ آيت الله سيستاني گفت: آيت الله سيستاني نيز موضع ما را تاييد كرد و بر لزوم وحدت و يكپارچگي عراق از زاخو در شمال تا بصره در جنوب تاكيد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه نماينده تركمن ها در شوراي حكومت انتقالي اخيرا تهديد كرده بود در صورت ايجاد فدراليسم و تشكيل دولت كرد، تركمن ها نيز دولت تشكيل خواهند داد، گفت: ما در جبهه تركمن و احزاب مربوطه در بيانيه هاي مختلف بر لزوم وحدت و يكپارچگي ملي و ارضي عراق تاكيد كرده ايم و آخرين آن بيانيه يك هفته پيش ما بود و خانم صنكول جابوك عضو تركمن شوراي انتقالي نظر شخصي خود را بيان كرده و ديدگاه وي مورد تاييد ما نيست.

وي گفت: تمام احزاب و روساي احزاب و سازمان هاي عراقي از انديشه عراق يكپارچه دموكراتيك پارلماني و چند حزبي حمايت مي كنند، ما خواستار عراق واحد هستيم كه قوي ضعيف را نخورد و در عين حال داراي يك ارتش و يك پليسي باشد كه به هيچ جريان و گروهي وابسته نباشند، بلكه به عراق به عنوان سرزميني براي تمام عراقي ها اعم از عرب و كرد و تركمن و شيعه و سني و ديگر اقليت هاي ديني وابسته باشد.

وي در مورد انتخابات آينده در منطقه كركوك گفت : در صورتي كه انتخابات عادلانه و بدون تغيير بافت جمعيتي يا تراكم جمعيتي در كركوك باشد هيچ نگراني نداريم اما از اقدامات مغاير حقوق بشر هراس داريم.