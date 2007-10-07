زمینه حضور و انتخاب آزادانه برای مردم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد قمی عضو ارشد حزب اعتماد ملی شب گذشته در میزگرد "بررسی انتخابات مجلس هشتم " در دانشگاه امیر کبیر اظهار داشت: اگر شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی و آیین نامه انتخابات مدرکی را برای رد صلاحیت فردی داشته باشد، این تصمیم گیری در خصوص کاندیداها قابل پذیرش است در غیر این صورت اگر سلیقه ای عمل کند، بر خلاف شرع و قانون اقدام کرده است .

وی افزود : معتقدیم که تفکر فقهی و سیاسی امام ( ره ) در تمامی زمینه ها می تواند راهگشا باشد چرا که در این زمینه می توان به اعتقاد ایشان به حضور حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد .

نماینده مردم پاکدشت در مجلس هفتم با مذموم خواندن اقدامات برخی گروه های سیاسی در گذشته برای تخریب رقبا گفت : گروه های سیاسی باید از ایجاد فضای تخریب و جوسازی علیه رقیب در انتخابات مجلس هشتم پرهیز کنند و اجازه بدهند که مردم به صورت آگاهانه و آزاد نمایندگان خود در مجلس را انتخاب کنند .

قمی انتخابات را مقوله ای سیاسی دانست که باید با معیارهای صحیح مبتنی بر قانون همراه باشد و معنای بیعت مجدد مردم با نظام و رهبری را یاد آوری کند .

به گفته وی ، همانطور که جمهوریت و اسلامیت بنا به فرموده امام (ره ) هر دو با هم پذیرفته است ، باید این دو را به عنوان ارکان اساسی نظام مد نظر قرار داد .

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت : اعتقاد ما این است که جمهوریت که یکی از ارکان اصلی نظام محسوب می شود باید در تمامی صحنه ها به خصوص در عرصه انتخابات وجود داشته باشد و زمینه حضور و انتخاب آزادانه را برای مردم فراهم کند .

قمی تاکید کرد که حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم نشان دهنده این است که آنها در چارچوب قانون اساسی با شجاعت و آگاهی حرکت کرده و با شناخت پیچیدگی های سیاسی از طریق حضور خود بر ترفندها و مکر های دنیای استکبار پیروز شده اند .

وی مصلحت اندیشی به دور از منافع مردم را باعث به خطر افتادن منافع ملی دانست و خاطر نشان کرد : باید ترس در امور مربوط به مردم را کنار گذاشت و اگر شخصی نمایندگی جمعی را می پذیرد باید شجاعانه در رابطه با آن مسائل به دفاع بپردازد .