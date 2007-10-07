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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

36 پروژه عمرانی بزرگ آذربایجان غربی گزارش ارزیابی زیست محیطی دادند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از دریافت گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط 36 پروژه بزرگ استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: به منظور پیشگیری از پیامدهای منفی زیست محیطی توسط پروژه های عمرانی، صنعتی و... مجریان این طرح ها موظف شدند همزمان با امکان سنجی ومکان یابی گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه خود را به سازمان محیط زیست تحویل دهند.

وی ادامه داد: این میزان هفت درصد کل گزارش های زیست محیطی کشور را شامل می شود.

کلانتری یادآور شد: این گزارش‌ها باید در قالب الگوی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست باشد که به مجریان ابلاغ می‌شود.

وی یادآور شد: این گزارش‌ها باید در قالب الگوی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست باشد که به مجریان ابلاغ می‌شود.

کلانتری گزارش ارزیابی زیست محیطی رایک اقدام پیشگیرانه دانست و گفت: پروژه ها برای اجرا و مقبولیت در نزد مردم باید علاوه بر توجیه اقتصادی - فنی و اجتماعی دارای توجیه زیست محیطی نیز باشند.

کد مطلب 564498

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