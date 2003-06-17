چند خبر كوتاه از خبرگزاري آلمان

* تعداد تظاهر كنند گان ايراني درهفتمين شب ناآرامي ها كاهش چشمگيري داشت .

* اتحاديه اروپا ، روسيه و آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواستند با كنترل جدي فعاليتهاي هسته اي خود موافقت كند.

* وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است در دومين و آخرين روز نشست خود در لوكزامبورگ با احمد ماهر وزير امور خارجه مصر درباره مسائل خاور ميانه گفتگو كنند .

* ادامه گفتگوهاي احزاب" اس ، پ ، د " و " س ، د ، او " درباره اصلاحات مالياتي آلمان

* براي اولين بار پس از به قدرت رسيدن عبدالله دوم انتخابات مجلس در اردن برگزار شد .