۲۷ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۱۳

چند خبر كوتاه از خبرگزاري آلمان

مهمترين عناوين خبرهاي خبرگزاري آلمان به اين شرح است :

* تعداد تظاهر كنند گان ايراني درهفتمين شب ناآرامي ها كاهش چشمگيري داشت .
* اتحاديه اروپا ، روسيه  و آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواستند با كنترل جدي  فعاليتهاي هسته اي خود موافقت كند.
* وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا قرار است  در دومين و آخرين روز نشست خود در لوكزامبورگ با احمد ماهر وزير امور خارجه مصر درباره مسائل خاور ميانه گفتگو كنند .
* ادامه گفتگوهاي احزاب" اس ، پ ، د " و " س ، د ، او " درباره اصلاحات مالياتي  آلمان
* براي اولين بار پس از به قدرت رسيدن عبدالله دوم انتخابات مجلس در اردن برگزار شد .

 

 

