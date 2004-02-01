يك زن عامل عمليات انتحاري امروز شهر اربيل بوده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت اينترنتي ايلاف، منابع كرد تاكيد كردند:80 نفر از كشته شدگان دوانفجار امروز درشهر اربيل از اعضاي حزب دموكرات كردستان عراق به رياست مسعود بارزاني و 60 تن نيز عضو اتحاديه ميهني كردستان عراق به رياست جلال طالباني هستند.

اين منابع مي افزايند: پنج دقيقه پس از وقوع عمليات انتحاري توسط يك زن دردفتر حزب دموكرات كردستان عراق در شهر اربيل ، دفتراتحاديه كردستان عراق در اين شهر نيز شاهد وقوع عمليات انتحاري بود.

برخي منابع نيز قتل سامي عبدالرحمن معاون نخست وزير، شوكت شيخ يزدي وزيرامور دولت، معاون وزير دارايي كردستان عراق ، حافظ خوشناو استاندار و اكرم منسك معاون استاندار اربيل و رئيس پليس شهراربيل را در اين حوادث تاييد كرده اند.

اين منابع همچنين اعلام كردند: براثر وقوع دو انفجار در شهر اربيل دفاتر حزب دموكرات و اتحاديه ميهني كردستان دراين شهر به كلي تخريب و بالغ بر دويست نفر نيزكشته و زخمي شدند.

اين منابع كرد همچنين با رد زخمي شدن محمود عثمان عضو كرد شوراي حكومت انتقالي عراق در انفجارهاي امروز شهر اربيل اعلام كردند: عثمان در زمان وقوع اين حوادث در خارج از شهربه سر مي برده است.

گفتني است شمار زيادي از ساكنان شهر اربيل به مناسبت عيد قربان در محل دفاتر اين دو حزب كردستان عراق تجمع كرده بودند.

