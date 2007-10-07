به گزارش خبرنگار مهر، آغداشلو در کنار بررسی آثار این هنرمند فقید خصوصیات نقاشی قهوه‌خانه‌ای را تشریح و بررسی می‌کند. این جلسه نقد و بررسی ساعت 17:30 روز سه‌شنبه 17 مهرماه در این نگارخانه برگزار می‌شود.

نمایشگاه فوق با همکاری مدیریت نشر نظر برپا شده و در حاشیه این نمایشگاه نیز کتاب "نقاش قهوه‌خانه استاد حسن اسماعیل‌زاده" که مروری بر آثار و بررسی آنهاست، عرضه می‌شود. همچنین یادبودهای مرحوم اسماعیل‌زاده نیز در این نمایشگاه قرار دارد.

نمایشگاه آثار اسماعیل‌زاده همزمان با رونمایی از کتاب آثار وی روز شنبه 14 مهرماه در نگارخانه ماه مهر افتتاح شده و 11 تابلو از آثار این هنرمند از سوی بنیاد چلیپا در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. نمایشگاه تا 20 مهرماه از ساعت 10 تا 19 برپاست.