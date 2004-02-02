مجمع عمومي فوق العاده فدراسيون تيراندازي جمهوري اسلامي ايران برگزارشد

به گزارش خبرگزاري" مهر"اين مجمع با حضورنمايندگان كميته ملي المپيك، ورزش بانوان، مربيان، داوران وروساي هياتهاي استانهاي كشوردرسالن آكادمي ملي المپيك مجموعه ورزشي انقلاب برگزارشد ودراين مجمع به اعضاي جديد هيات رييسه (نايب رييس، دبيركارشناس خبره ورزشي وخزانه دار) كه به پيشنهاد رييس فدراسيون تيراندازي معرفي شده بودند، با كسب اكثريت آراء به عضويت مجمع درآمدند.
لازم به ذكراست: دراين مجمع بازرسين فدراسيون نيز انتخاب شدند.
1) حميد ناطقي بعنوان نايب رييس فدراسيون تيراندازي
2) حسين سه خيل بعنوان دبير فدراسيون تيراندازي
3) سرداراسدالله ناصح بعنوان كارشناس خبره ورزش
4) داود پاكدل بعنوان مسوول امورمالي وخزانه دار فدارسيون
5) سردارمرتضي قرباني بعنوان بازرسي فدراسيون
6) مسعود شادمان بعنوان عضوعلي البدل بازرس فدراسيون
مجمع فوق العاده فدراسيون تيراندازي به رياست علي كفاشيان معاون ورزش و امور فدراسيونهاي سازمان تربيت بدني تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري" مهر"اين مجمع با حضورنمايندگان كميته ملي المپيك، ورزش بانوان، مربيان، داوران وروساي هياتهاي استانهاي كشوردرسالن آكادمي ملي المپيك مجموعه ورزشي انقلاب برگزارشد ودراين مجمع به اعضاي جديد هيات رييسه (نايب رييس، دبيركارشناس خبره ورزشي وخزانه دار) كه به پيشنهاد رييس فدراسيون تيراندازي معرفي شده بودند، با كسب اكثريت آراء به عضويت مجمع درآمدند.
نظر شما