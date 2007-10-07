نشست خبری المپیک نظامیان جهان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که از ساعت 10:30 صبح امروز در محل کنفرانس مطبوعاتی معاونت فرهنگی ستادکل برگزار شد، محمد علی صبور مشاور و رئیس ستادکل و مدیرتربیت بدنی نیروهای مسلح مواردی را درخصوص چهارمین دوره المپیک نظامیان جهان (سیزم) عنوان کرد.

این رقابت ها با حضور بیش از 6 هزار ورزشکار از 92 کشور جهان از تاریخ 22 لغایت 30 مهرماه در کشور هندوستان برگزار می شود، که 10 رشته مسابقات در شهر حیدرآباد و دو رشته آن در شهر کلکته برگزار خواهد شد.

تیم کشورمان در چهارمین دوره المپیک نظامیان جهان(سیزم)، در سه رشته کشتی، جودو و تیراندازی با 46 ورزشکار و 14 نفر تیم مربیگری و سرپرستی شرکت می کند و طی روزهای 20 و 21 مهرماه به این کشور سفر خواهد کرد.

از بین ورزشکاران اعزامی کشورمان به این مسابقات، چهارنماینده بانوان در بخش تیراندازی شرکت خواهند کرد، ضمن اینکه در رشته چتر بازی هم 3 نفر از کشورمان به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

سردار صبورمشاور و رئیس ستاد کل و مدیرتربیت بدنی نیروهای مسلح که رئیس کاروان ایران در چهارمین دوره المپیک نظامیان جهان (سیزم) است به عنوان نماینده سیزم و همچنین ناظر مسابقات والیبال در این مسابقات فعالیت خواهد کرد.

تیم ایران از سال 1368 تاکنون موفق شده است 94 مدال در این مسابقات کسب کند که از این تعداد 36 عدد آن طلا بوده است.