  1. استانها
  2. یزد
۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

توزیع شیر در مدارس غیر انتفاعی لغو شد

توزیع شیر در مدارس غیر انتفاعی لغو شد

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس بهداشت مدارس استان یزد گفت: امسال بر اساس بخش نامه کشوری و تصمیم شورای اقتصاد، شیر یارانه ای در مدارس غیر انتفاعی توزیع نخواهد شد.

جواد رکوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان این که بعد از ماه مبارک رمضان توزیع شیر در مدارس آغاز می شود، خاطرنشان کرد: کارگروه شیر با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، اداره بازرگانی، آموزش و پرورش به ریاست استاندار در محل استانداری یزد تشکیل شد.

وی افزود: مقدار هر بار شیر توزیع شده 200 سی سی است که در طول سال تحصیلی 70 بار بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

رکوعی تصریح کرد: توزیع این شیر با نظارت کامل بهداشتی خواهد بود و دانش آموزان باید در اولین فرصت آن را مصرف کنند.

کد مطلب 564566

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها