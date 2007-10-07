توزیع شیر در مدارس غیر انتفاعی لغو شد

جواد رکوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان این که بعد از ماه مبارک رمضان توزیع شیر در مدارس آغاز می شود، خاطرنشان کرد: کارگروه شیر با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، اداره بازرگانی، آموزش و پرورش به ریاست استاندار در محل استانداری یزد تشکیل شد.

وی افزود: مقدار هر بار شیر توزیع شده 200 سی سی است که در طول سال تحصیلی 70 بار بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

رکوعی تصریح کرد: توزیع این شیر با نظارت کامل بهداشتی خواهد بود و دانش آموزان باید در اولین فرصت آن را مصرف کنند.