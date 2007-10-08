دشمن‌ شناسی مهمترین آموزه امام (ره) است

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: اولین نکته ای که حضرت امام در ارتباط با تاریخ معاصر بر آن تاکید داشتند اصلاح جهت گیری ها در جوامع اسلامی بود.

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش تاریخ معاصر ایران افزود: امام خمینی دفاع از اصول را سر لوحه کار خود قرار داده بود و حاضر نبود به خاطر نوگرایی از اصول بگذرد و همین مسئله درتاریخ معاصر یک جهش ایجاد کرد اما عده ای با ترس از بروز خطا، خواستار بسته شدن فضای جامعه بودند.

وی امام را پیش قراول دفاع از اصول دانست و گفت: دشمنان که می دانستند امام با استفاده از توانمندی و ظرفیت های افرادی همانند شهید مطهری، مفتح و ... در دفاع از اصول بهره می گیرد ، در اوایل انقلاب ترور کردند زیرا می دانستند این افراد می توانند با ظرفیتی که امام ایجاد کرده به سرعت به تولید علم و اندیشه در جامعه کمک کنند .

سلیمی نمین ادامه داد: بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل عدم شناخت مسائل به ویژه در بعد دشمن شناسی نتوانستند پتانسیل و توان ملت خود را به کار گیرند زیرا نمی توانستند بین عوامل تهدید کننده تمیز قائل شوند و نمی توانستند اولویت ها را در این رابطه مشخص کنند .

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: تا پیش از انجام اصلاحات در دشمن شناسی به وسیله امام ، بسیاری از مجاهدت های ملل اسلامی به خاطر جهت گیری غلط نه تنها حاصلی را متوجه این جوامع نمی کرد بلکه انرژی مردم را نیز به هرز می برد وبعضا نتیجه کاملا عکسی به بار می آورد ، اما امام ( ره ) مسئله دشمن شناسی را هم در جامعه ایران و هم در دیگر جوامع اسلامی کاملا روشن کردند .

وی تاکید کرد: زمانی که امام آمریکا را به عنوان دشمن اصلی ملت ایران معرفی کردند، سایر کشورها با حرکت آهسته به این موضوع واقف شدند که آمریکا دشمن اصلی آنها است، امروز تشخیص کشورها در دشمن شناسی اصلاح شده و به همین دلیل است که روز به روز تنفر ازآمریکا و اسراییل در میان کشورها فزونی پیدا می کند و این احساس خطر در حامیان صهیونیست ناشی از اصلاح دشمن شناسی امام بود .

سلیمی نمین خاطر نشان کرد: بحثی بعدی که امام در آن تاثیرگذار بود احیای فرهنگ دینی و انقلابی بود زیرا پیش از انقلاب اسلامی عمده روحانیت ما در گیر خرافات و مشغول به کارهایی شده بود که از شان روحانیت دور بود ولی امام با احیای فرهنگ دینی و انقلابی هم به روحانیت و هم به جامعه هویت اصلی بخشیدند.