هدف اصلی از طلبگی مدیریت و کفالت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر امروز در حاشیه آزمون ورودی حوزه علمیه خراسان اظهار داشت: طلبه ای که هدفش از ورود به حوزه تنها کسب معلومات و انباشته های علمی باشد موفق نمی شود زیرا هدف اصلی از طلبگی مدیریت و کفالت جامعه و امت اسلامی است .

آیت الله علم الهدی افزود: افراد قبل از ورود به حوزه باید تحقیقات لازم را انجام دهند و قاطعانه تصمیم خودشان را بگیرند و کسی نباید آزمایشی وارد حوزه شود زیرا در این صورت جز اتلاف عمر چیزی عاید او نخواهد شد .