هدف اصلی از طلبگی مدیریت و کفالت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر امروز در حاشیه آزمون ورودی حوزه علمیه خراسان اظهار داشت: طلبه ای که هدفش از ورود به حوزه تنها کسب معلومات و انباشته های علمی باشد موفق نمی شود زیرا هدف اصلی از طلبگی مدیریت و کفالت جامعه و امت اسلامی است.
آیت الله علم الهدی افزود: افراد قبل از ورود به حوزه باید تحقیقات لازم را انجام دهند و قاطعانه تصمیم خودشان را بگیرند و کسی نباید آزمایشی وارد حوزه شود زیرا در این صورت جز اتلاف عمر چیزی عاید او نخواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری نظام مندی را از امتیازات حوزه های علمیه امروز نسبت به قبل عنوان کرد و تصریح کرد: برنامه های آموزشی مناسبی طرح ریزی شده و همه اینها برای این است که طلاب سر در گم نباشند.
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