پیشبرد برنامه های نظام سلامت بدون داوطلبان ابتر می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، روز یکشنبه در مراسم روز جهانی داوطلب، گفت: در نظام سلامت بدون داوطلب بسیاری از کارهایی که در حال انجام است یا ابتر می‌ماند و یا با کیفیتی که می‌خواهیم اجرا نمی‌شود. رمز اقدامات بهداشتی، مردمی بودن آن است و بدون مشارکت مردم کاری قابل انجام نیست. ما در حوزه سلامت از قبل از تولد تا پس از مرگ با افراد هستیم‌. بسیاری از کارهای ما برخواسته از اجتماع است.

وی با تاکید بر لزوم سلامت همگانی، تصریح کرد: بعد از انقلاب حرکت‌های منسجم مبتنی بر کارهای داوطلبانه فراوان دیدیم. اقدامات داوطلبانه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بسیار به چشم آمد. آقای تدروس در صحبت‌های خود بر دو واژه داوطلب و انسجام تاکید دارد. ما هم طی سال‌های کرونا این دو واژه را کنار یکدیگر به صورت مکرر لمس کردیم.

فرشیدی افزود: داوطلبان سلامت پس از انقلاب در بسیاری از اتفاقات رکن اصلی اجرای برنامه‌ها هستند. وقتی واژه بهورز در هر جایی مطرح می‌شود ما احساس غرور می‌کنیم، هر آنچه در مورد داوطلب می‌گوئیم در مورد بهورزان صادق است. بهورز از مردم بومی یک منطقه با همان فرهنگ و تربیت است و اگر بخواهد کاری انجام دهد می‌تواند همه جامعه تحت پوشش خود را برای انجام اقدامات خود راضی کند. شاید همان زمان آغاز به کار طرح بهورزان افراد با سواد بیشتر غیربومی هم پیدا می‌کردیم، اما تاکید ما بومی بودن بهورز بود تا همه مسائل را با پوست و گوشت خود احساس کند. داوطلب نماد عشق ورزی، توسعه انسانی، نماد سلامتی و الگو در جامعه است.

وی تاکید کرد: دوره کرونا دوره سختی بود اما در سختی‌ها هم زیبایی‌هایی وجود داشت که از دل مردم برخواست تا در مقابل اهریمن کرونا، کنار هم باشیم. در گام پنجم و ششم طرح محله محور شهید سلیمانی به واکسیناسیون سریع همگانی اختصاص داشت و نقش رابطان سلامت را در گسترش سواد سلامت و واکسیناسیون کرونا شاهد بودیم.

فرشیدی با اشاره به حضور داوطلبان سلامت در تمام سطوح و مناطق مختلف، اظهار کرد: ۲۲ مرداد و ۱۴ آذر دو روز تقویمی برای کنار هم قرار دادن داوطلبان عزیز است.

وی افزود: برای گسترش سلامت در سطح جامعه نباید از نقش خانواده و جامعه غافل شویم. با راه‌اندازی پزشکی خانواده یکی از محورهایی که دنبال تقویت آن هستیم، تقویت موضوع بهداشت در زیرساخت خانواده است.