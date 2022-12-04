۲ کشتی گیر از قم به اردوی تیم ملی آزاد نونهالان دعوت شدند

هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ کشتی گیر آزاد کار از استان قم با تشخیص کادر فنی تیم ملی آزاد نونهالان کشورمان به اردو دعوت شدهاند.
رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: این ۲ کشتی گیر علی اصغر جعفری و علی رنجبر هستند که در اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان ایران حضور خواهند یافت.
وی ابراز داشت: جعفری در وزن ۴۱ کیلوگرم و رنجبر در وزن ۳۵ کیلوگرم در کنار سایر ملی پوشان در اردو حضور خواهند یافت.
علیایی ادامه داد: اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان کشورمان از پنجشنبه هفته جاری به مدت چهار روز در کمپ تیمهای ملی در تهران برگزار میشود.
رئیس هیئت کشتی استان قم یادآور شد: این اردو با هدف استعدادیابی و با آینده نگری برای کشتی آزاد کشورمان برگزار میشود تا از نفرات برتر در سالهای آینده در ردههای بالاتر سنی تیم ملی استفاده شود.
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