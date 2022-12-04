به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی‌منش صبح یکشنبه در بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی بوشهر اظهار داشت: رونق تولید صنایع‌دستی با بازاریابی و بازار سازی مناسب امکان پذیر است که ما به دنبال تقویت این موضوع در استان هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: ما باید به دنبال تولیدات خلاقانه باشیم و بر اساس نیاز بازار به تولید محصول بپردازیم که با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی این موضوع امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل رونق عرضه و فروش صنایع‌دستی، شناسایی علاقه‌مندی مخاطب با تولید بر اساس خواست و ذائقه خریدار در کنار ایجاد بازار مناسب است که بسیار کمک کننده و مؤثر خواهد بود.

سجادی‌منش یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های استانی، ملی و بین‌المللی از اولویت‌های ما برای کمک و حمایت از صنعتگران و هنرمندان هم استانی بوده که بی تردید به دنبال بهره‌گیری از چنین فضاهایی هستیم و نمونه بارز این موضوع، نمایشگاه بزرگ خرید تضمینی صنایع‌دستی با همکاری شورای راهبردی پتروشیمی‌ها در خردادماه سال جاری بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر خاطرنشان کرد: حضور صنعتگران بوشهری در حاشیه برگزاری جام‌جهانی قطر ۲۰۲۲ یکی دیگر از راهکارهای عملی ما برای عرضه محصولات بود که با تدابیر اندیشیده شده، امیدواریم این ظرفیت بین‌المللی ادامه‌دار باشد.