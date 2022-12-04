کشف ۱۲ فقره سرقت در بیرجند /سارق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمدرضا کارگر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان فوریتی هنگام گشت‌زنی به یک نفر که اموال و وسایل زیادی را به همراه داشته مشکوک شدند و در بررسی و استعلام به عمل آمده مشخص گردید وی از سارقان سابقه دار می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند بیان داشت: متهم در بازجویی‌های پلیسی ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرمی شد اما با روبرو شدن شواهد و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشود و به ۱۲ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر بیرجند اعتراف کرد.

سرهنگ کارگر با اشاره به اینکه سارق دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، گفت: از شهروندان خواستاریم خودروهای خود را به سیستم ایمنی مجهز کرده و از نگهداری اشیا و اموال قیمتی و وجه نقد در وسایل نقلیه خودداری کنند.