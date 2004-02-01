نامه هيات اجرايي به وزير كشور به معناي استعفا نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين نامه خطاب به وزير كشور آمده است : "همانطور‌كه مطلعيد، هيات اجرايي حوزه انتخابيه شهر تهران همه تلاش‌هاي خود را معطوف داشت تا با صيانت از حقوق داوطلبان و نهايتا امكان انتخابات عادلانه و منصفانه، روند مطلوبي را به اجراي انتخابات بدهد؛ آن هم در شهر بزرگ تهران كه حدود5/6 ميليون نفر افراد واجد شرايط را دارا است.

مع الاسف اين حسن تدبير با برخوردهاي غيرقانوني با حق و حقوق و صلاحيت داوطلبين كه صورت پذيرفت نه تنها لطمه‌اي جدي به مقدمات كار انتخابات وارد ساخت، اكنون شرايطي را فراهم آورده كه ميل به مشاركت و همراهي در اجراي انتخابات را به شدت دشوار نموده است، و عملا برگزاري انتخابات و حسن انجام و اجراي آن را از هيات مذكور سلب نموده ، به ‌گونه‌اي كه در فرصت باقيمانده عملا در موعد مقرر قادر نخواهيم بود انتخابات سالم ومنطبق بر قانون برگزار نماييم. درچنين وضعيتي امكان اخذ آراي مردم ممكن نيست. ما وظيفه خود مي‌دانيم تنگناهاي موجود را خدمت جنابعالي بيان نموده تا خداي ناكرده حقي از مردم حوزه انتخابيه تهران و داوطلبين ضايع نگردد".

گفتني است امروز قرار بود اولين جلسه هيات اجرايي تهران پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيتها در شوراي نگهبان تشكيل شود كه به گفته رييس دفتر فرماندار اين جلسه رسميت نيافت و به اواخر هفته موكول شد.

هيات اجرايي تهران متشكل از 9 نفر از معتمدان شهر ، رييس سازمان ثبت احوال و فرماندار تهران است.



