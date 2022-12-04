به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی معاونان گردشگری ادارات کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی با حضور علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور و مدیران ستادی معاونت گردشگری در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.

علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور با تاکید بر اهمیت هم‌فکری، برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و انسجام برای اجرای بهتر برنامه‌های پیش‌رو افزود: تشریک مساعی و هم‌فکری نقشی مهم در آنچه که باید در استان‌ها اتفاق بیفتد دارد.

وی ادامه داد: در این نشست مروری بر فعالیت‌ها و کارهایی که باید در استان‌ها انجام شود خواهیم داشت. همچنین مهم‌ترین برنامه و کارهای انجام شده در ستاد که مقوم یا تسهیل کننده امور استانی، هستند اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون گردشگری آسیب‌شناسی را بخش دیگری از برنامه‌های این نشست اعلام کرد و ادامه داد: باید مروری بر این داشته باشیم که چه کارهایی را می‌توان برای تسهیل امور بخش خصوصی انجام دهیم.

معاون گردشگری نقش مدیران گردشگری استانی را در برنامه‌ریزی برای تسهیل امور مفید عنوان کرد و افزود: باید شاخص و معیار ما این باشد که فعالیت ما چگونه موجب رونق یک کسب و کار و یا بازدارنده آن است و چه کارهایی می‌تواند در ستاد انجام شود.

وی نوع برنامه‌ای که در استان پیش گرفته می‌شود را مهم دانست و افزود: معاون گردشگری استان‌ها یکسری وظایفی برعهده دارند که کم‌تر به آن‌ها پرداخته می‌شود. از جمله بازار خارجی، نظام‌مند کردن رویدادها، آموزش، استفاده از نیروهای توانمند فکری که باید در کنار برنامه‌ریزی برای بازار داخلی مد نظر قرار گیرد.

شالبافیان نظام‌مند کردن و نمایش ابتکارات و نوآوری‌ها را از وظایف معاونت گردشگری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نوآوری‌های متنوعی از جمله برگزاری نمایشگاه‌هایی با تم‌های جدید و با پتانسیل جذب مخاطبان متنوع در حال برگزاری است که اطلاع‌رسانی جامعی نمی‌شود و باید محمل درستی برای نمایش این برنامه‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه در برقراری تعامل بین دستگاهی برخی استان‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند، ادامه داد: باید زیرساخت مناسبی برای تحقق و اجرایی شدن ایده‌ها فراهم شود.

معاون گردشگری کشور در پایان ابراز امیدواری کرد این نشست ۲ روزه آثار مفیدی در اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها داشته باشد.

حمایت و صیانت از حقوق فعالان گردشگری

در ادامه این نشست یحیی نقی‌زاده محبوب مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، گفت: هدف ما حمایت و صیانت از حقوق گردشگر است و تعامل بین ادارات استانی و فعالان گردشگری به منظور تأمین بخش خدمات نیز بسیار مهم است.

وی افزود: استفاده از استعدادهای برتر نیز در رسیدن به اهداف کمک کننده است. در بخش تدوین ضوابط و استانداردها خودمان را در ارتباط با فناوری‌ها مجهز کردیم و سامانه‌هایی در این حوزه فعال شدند و روز به روز به سمت هوشمندی نظارت پیش رفته‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های آینده بنا داریم بخش نظارت را هوشمند کنیم و امکانات جامعی از طریق سامانه‌های هوشمند برای مردم فراهم کنیم.

نقی‌زاده در پایان گفت: افزایش تعاملات بین‌بخشی از برنامه‌های مهم پیش رو خواهد بود و همچنین با بخش خصوصی نیز مانند گذشته در امور گردشگری و پیشبرد بهتر آن در تعامل هستیم.