تمام کوچه و خیابان محدوده عملیات فرهنگی فرهنگسراهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ و رئیس فرهنگسرای اندیشه صبح امروز یکشنبه ۱۳ آذرماه برگزار شد. در این مراسم، سید سجاد موسوی مدیرکل حوزه ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، صفایی مدیر هماهنگی، سجاد اکبری رئیس جدید فرهنگسرای اندیشه و جمعی از کارکنان مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۷ حضور داشتند.

در ابتدای این برنامه، سجاد اکبری گفت: مسئولیت اولین چیزی است که وقتی به خودآگاهی می‌رسیم بر دوش ما قرار داده می‌شود. معنی مسئولیت، پاسخگویی است. خیلی خوب است که به جای استفاده از واژه مدیریت، از واژه مسئولیت استفاده کنیم و مدام به معنای آن توجه داشته باشیم و بدانیم که باید پاسخگو باشیم. پیش از اینکه در جایگاه مسئولیت فرهنگسرای اندیشه قرار بگیرم، درباره آن بسیار تحقیق کردم. تاریخ خوشنامی در این فرهنگسرا وجود دارد و همواره محلی برای اهالی اندیشه، فکر و اهل تدبیر بوده است. این پشتوانه مدیون تمام کسانی است که در اینجا کار کردند و زحمت کشیدند.

وی افزود: وقتی از اندیشه حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم از گفت‌وگو حرف نزنیم، امیدوارم بتوانم در این دوران که اینجا هستم، فضای فرهنگسرا را تبدیل به فضای گفت‌وگویی بکنیم. در دوران کرونا که محدودیت‌هایی برای اجرای برنامه‌ها وجود داشته است، وقفه‌ای افتاده، اما باید بتوانیم فرهنگسرای اندیشه را تبدیل به فضایی برای همه اقشار بکنیم. به نظرم وقتی از اندیشه حرف می‌زنیم نباید ذهن‌مان خود به خود به سمت افراد نخبه جامعه برود، بلکه وظیفه داریم همه افراد را رشد بدهیم. اندیشه برای همه آحاد جامعه لازم است و ما باید بتوانیم مخاطب خود را دسته‌بندی کرده و برای هر دسته‌بندی برنامه داشته باشیم تا برای رشدشان قدم برداریم.

رئیس جدید فرهنگسرای اندیشه با اشاره به نقش فرهنگسرا گفت: به نظرم نقش فرهنگسرا در اینجا، نقش مولد و تولیدکننده نیست، بلکه باید جایی باشد که سنگ‌هایی که جلوی پای افراد هست را بردارد. در واقع فرهنگسرای اندیشه باید تبدیل به یک ستاد برای همه افرادی بشود که می‌خواهند کار اندیشه‌ای انجام بدهند. فرهنگسرای اندیشه جایی است که اقشار مختلف بتوانند با هم گفت‌وگو کنند. یکی از خاصیت‌های گفت‌وگو این است که آدم‌ها به درک متقابل از یکدیگر برسند. در وضعیت فعلی که تلاش می‌شود بین مردم شکاف به وجود بیاید، نیاز داریم این شکاف‌ها را با گفت‌وگو از بین ببریم و مردم را به درک متقابل برسانیم.

موسوی نیز در ادامه این مراسم گفت: نباید فرهنگسراها را محدود به یک بخش و منطقه خاص بکنیم. اگر مدیر منطقه‌ای را در جایی منصوب می‌کنیم، تمام کوچه‌ها، خیابان و محلات آن منطقه محل عملیات فرهنگی ماست. همه محله‌های این منطقه باید محل فعالیت فرهنگی این فرهنگسرا باشد. ممکن است بگویید که ما این توان را نداریم، اما باید بگویم که این توان را دارید. باید همه به ما اضافه بشوند و تجمیع بشویم تا بتوانیم یک عملیات فرهنگی منسجم را انجام بدهیم.

وی افزود: در رویکرد جدید مدیریتی از تمام ظرفیت‌های مردمی، غیرمردمی، دولتی و حاکمیتی که وجود دارد استفاده می‌کنیم. باید اینها را تجمیع کنیم تا بتوانیم مأموریت‌های فرهنگی خود در منطقه را به درستی انجام بدهیم. امیدوارم به مدد انگیزه و توان جوانانه آقای اکبری و همکاران‌شان یک تجربه و دوران موفقی را در فرهنگسرای اندیشه داشته باشیم و بتوانیم روزهای خوبی را در کنار هم داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم اثرگذاری خوبی را داشته باشیم.

در پایان این مراسم متن معارفه سجاد اکبری به عنوان مدیر جدید فرهنگسرای اندیشه قرائت و حکم جدید ریاست فرهنگسرای اندیشه به وی اهدا شد.