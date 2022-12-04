آبرسانی به ۸۵ روستا در قالب اجرای طرح نذر آب

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان در نشست خبری که مناسبت روز جهانی داوطلب برگزار شد، اظهارداشت: امسال روز جهانی داوطلب در راستای برنامه هر ساله سازمان ملل که امسال با شعار همبستگی با کار داوطلبانه مد نظر بوده‌است، برگزار می‌شود.

وی افزود: در ۱۲ استان مجمع خیرین با همکاری هلال احمر شکل گرفته و نتایج خوبی داشته است.

سلیمی گفت: همچنین در قالب اجرای طرح نذر آب ۸۵ روستا آبرسانی شده و همزمان با ۱۰۰ سالگی هلال احمر ۱۰۰ روستای دیگر هم آبرسانی می‌شود.

وی گفت: برای اجرای طرح نذر آب ۱۸۶ میلیارد ریال از کمک خیرین و مشارکت‌های مردمی استفاده کردیم.

رئیس سازمان داوطلبان یادآور شد: طرح تحول و توسعه توانمندی محلات کم برخوردار در ۲۰۲۰ محله با همکاری دستگاه‌های دیگر اجرا شده است و استمرار خواهد داشت.

وی از کمک ۲۴۷ میلیاردی برای درمان بیماران نیازمند و صعب العلاج از آذر سال گذشته تا کنون خبر داد و گفت: ۸۹ هزار نفر از این کمک‌های مالی بهره‌مند شده‌اند.

سلیمی درباره فعالیت بانک امانات تجهیزات پزشکی بیان داشت: امسال ۲۱ هزار قلم تخت، ویلچر، دستگاه اکسیژن ساز و… به بیماران در سراسر کشور ارائه و امانت داده شده است.

رئیس سازمان داوطلبان درباره ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به بیماران اعلام کرد: ۱۳۰۰ نفر تا امروز از این تسهیلات جهت درمان بهره‌مند شده‌اند.

وی از برنامه ریزی جهت راه اندازی اپلیکیشن «هلال من» خبر داد و گفت: از این طریق داوطلبان می‌توانند بر اساس امتیازات کسب شده از تخفیفات رفاهی بابت خدمات داوطلبانه‌شان بهره مند شوند.

سلیمی یادآور شد: ۹۲۰ هزار داوطلب شناسنامه دار در سراسر کشور با هلال احمر همکاری دارند.

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