بی برنامگی در مدیریت پسماند/ساخت وسازها نفس مازندران را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی ظهر یکشنبه در همایش شهرداران استان با اشاره به شدت مهاجرت از استان‌های مختلف به مازندران افزود: مازندران محل تجمع اقوام مختلف بوده و از هر استانی در منطقه دارای خانه دوم هستند.

وی با بیان این که شهرهای گردشگری استان هنوز نتوانستند از ظرفیت‌ها و مواهب بهره‌ای برای تأثیرگذاری در اقتصاد استان برند، افزود: همچنین زباله و جمع آوری آن به معضل دیرینه ای در استان‌های شمالی و مازندران تبدیل شده است.

وی با اظهار این که جمع آوری و دپوی زباله به صورت جزیره‌ای وغیرکارشناسی انجام می‌شود و یک بی برنامه‌ای در فضای پسماند استان وجود دارد، افزود: این درحالی که برای رفع مشکل در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی صورت گرفته است.

استاندار مازندران انباشت زباله را در مناطق تفریحی و جنگلی و حاشیه راه‌ها را زیبنده ندانست و گفت: زباله متأسفانه حیثیت اجتماعی استان را بر باد داده است و ما متأسفانه در این زمینه کارهای زیادی داریم و باید تلاش‌های زیادی صورت گیرد.

وی تحولات مدرن در حوزه مسائل شهری را لازم دانست و با اشاره به گرانی و ارزشمندبودن قیمت زمین در استان گفت: بیشترین پرونده‌های قضائی استان درباره زمین است و ساخت وسازهای بی رویه و غیرمجاز نفس استان را گرفته است.

استاندار مازندران رشد صنعت ساخت وساز را قابل توجه دانست و افزود: باید با توجه به نیاز جامعه به سمت کارهای مدرن و نوینی بریم و تکیه شهرداری‌ها بر جرایم ماده ۱۰۰ و ضعف نظارت و عدم استفاده از تبصره ۷ ماده ۱۰۰ از جمله دغدغه‌ها است.

حسینی پور انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده را مهم و ضروری دانست و گفت: شهرداران نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان دارند و نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم از این رو ایجاد فرهنگسرا و سراهای محله در شهرها ضروری است.