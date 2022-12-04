هشدار سطح زرد هواشناسی درباره ناپایداری جوی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هواشناسی خراسان رضوی آمده است: با توجه به ادامه فعالیت سیستم سرد و ناپایدار در استان انتظار می‌رود در ساعات بعدازظهر و شب با توجه به تقویت شاخه شمالی این سامانه بر حجم و میزان بارش‌ها در غالب نقاط استان بویژه نیمه شمالی افزوده گردد.

در ادامه این اطلاعیه اعلام شده است: افزایش حجم بارش بشکل برف بویژه در ساعات بعدازظهر و شب در ناحیه شمالی و ادامه بارش‌ها بشکل پراکنده تا قبل از ظهر، ماندگاری هوای سرد تا اوایل هفته آینده در استان همراه با یخ‌زدگی و لغزندگی محورها و معابر، تشکیل مه، کاهش دید، وزش باد شدید در محورهای سردسیر و کوهستانی همراه با کولاک برف پیامدهای عملکرد سامانه جوی است.

در ادامه اطلاعیه ضمن توصیه بر موارد ذکر شده در هشدار فوق (هشدار شماره ۴۳) بر بهمراه داشتن تجهیزات زمستانی در ترددهای جاده‌ای بخصوص محورهای سردسیر و کوهستانی استان نیز تأکید شده است.