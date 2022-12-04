برگزاری اولین جشنواره «حال خوش خانواده، رنگ خوش زندگی» در سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری اولین جشنواره شهرستانی «حال خوش خانواده، رنگ خوش زندگی» در سربیشه خبر داد و افزود: این طرح با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی و در پنج بخش نقاشی، پادکست، شعر، تئاتر و استند آپ برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شرایط شرکت در جشنواره بیان کرد: نقاشی صرفاً در مقاطع ابتدایی سطح شهرستان و در مدارس برگزار می‌شود و هر دانش‌آموز می‌تواند تنها یک اثر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهد.

فرخنده با بیان اینکه همچنین پادکست صرفاً در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم و در سطح مدارس برگزار خواهد شد، افزود: در بخش شعر هم امکان ارسال حداکثر ۵ اثر با هر قالب شعری به دبیرخانه وجود داشته و محدودیت سنی ندارد.

وی با بیان اینکه علاقه مندان در بخش نقاشی، می‌توانند آثار خود را بعد از تأیید و داوری مربیان مدارس تا ۳۰ آذر ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، گفت: همچنین علاقه مندان در بخش‌های شعر، تئاتر و استند آپ می‌توانند برای شرکت در جشنواره آثار خود را از ۱۲ تا ۲۰ آذرماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سربیشه تحویل دهند.

فرخنده پرداختن به مقوله آسیب‌های فرهنگی-اجتماعی و آموزش خانواده‌ها و جامعه هدف با بیان هنرمندانه زبان هنر، هوشیاری و آگاه سازی مردم جامعه در برابر انواع آسیب‌های اجتماعی، و آموزش و آگاه سازی خانواده‌ها به ویژه نسل جوان را از جمله اهداف برگزاری جشنواره دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: انتقال دغدغه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به نسل جوان و دغدغه مند کردن آنان از پیامدهای سو و مخرب آن، ایجاد فرصت تولید محتوای فرهنگی هنری در خصوص آسیب‌های اجتماعی

و ترویج و فرهنگ سازی و انسجام بخشی ظرفیت‌های فرهنگی هنری شهرستان در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد به مواد مخدر از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.