فعالیت بیش از ۸۰۰۰ داوطلب هلال احمر در گلستان

قاسم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت‌های شاخص حوزه معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال احمر گلستان در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ اظهارکرد: داوطلبان خیر هلال احمر گلستان طی این مدت هشت میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال در حوزه‌های مختلف عمرانی و غیره کمک کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه طی این مدت ۱۵۰ داوطلب مشارکت داشتند، گفت: ۱۰ مرحله برنامه کاروان سلامت در روستاها و مناطق دورافتاده و کم برخوردار استان با مشارکت ۲۲۹ نفر از پزشکان، پیراپزشکان، داوطلبان و پرسنل جمعیت هلال احمر و ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به ارزش دو هزار و ۴۷۳ نفر برگزار شد.

غریب آبادی ادامه داد: برنامه استانی نذر آب پنج در روستاهای دورافتاده و کم برخوردار و درگیر چالش‌های آبی شهرستان‌های گنبدکاووس و مراوه تپه اجرا و خدماتی شامل توزیع اقلام حمایتی، خدمات آبرسانی، خدمات سلامت محور و آموزشی به ۵۷۴ نفر ارائه شد.

وی گفت: همچنین طی این مدت کمک‌های حمایتی بلاعوض دارویی، درمانی و معیشتی به مددجویان بی بضاعت استان به تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ نفر به ارزش ۴۵ میلیارد ریال ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان کرد: تعداد بهره وران ۱۲ بانک امانات تجهیزات پزشکی شعب استان هزار و ۱۵۳ نفر است و ۲۸ قلم تجهیزات پزشکی جدید برای بانک امانات تجهیزات پزشکی سطح استان از محل مشارکت خیرین تهیه شد.

طبق گفته غریب آبادی آمار کل داوطلبان استان هشت هزار و ۱۴۳ است که شامل پنج هزار و ۳۴۲ مرد و دو هزار و ۸۰۱ خانم است.

گفتنی است ۱۴ آذر مصادف با پنج دسامبر روز جهانی داوطلب بوده و شعار محوری سال ۱۴۰۱ همبستگی با کار داوطلبانه است.