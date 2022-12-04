لزوم متناسب سازی فضای ادارات خراسان شمالی برای معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح یک شنبه در همایش روز جهانی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: بخش‌های دولتی، ساختمان‌های عمومی و ادارات ملزم به رعایت قانون متناسب سازی فضا برای معلولان هستند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: فرمانداران شهرستان‌ها نیز باید نظارت کافی بر اجرای این قانون را اعمال کنند.

وی افزود: فراتر از قانون جامع حمایت از معلولان، استفاده متقابل همه از امکانات در شرایط یکسان است که خوشبختانه این مهم با پیشرفت تکنولوژی میسر شده است.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه شهر متعلق به همگان است، خاطر نشان کرد: برخی‌ها بر این باور هستند که شهر اکثریت را در برمی‌گیرد در حالی که این تفکر کاملاً اشتباه است و همه مردم به ویژه افراد دارای معلولیت باید از امکانات استفاده کنند.

حسین نژاد تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای حمایت همه جانبه از افراد دارای معلولیت فراهم شود که قابلیت تحول هم داشته باشد؛ لذا فرمانداران از تمام توانمندی‌های جامعه معلولان استفاده کنند.

وی با تاکید بر به کار گیری خلاقیت و نوآوری در شعار جهانی افراد دارای معلولیت گفت: با تفکر خلاق و محبت مردم باید به سمتی حرکت کنیم که تمام فضاهای مورد استفاده برای معلولان هم باشد.