مرمت بافت تاریخی روستای بیاض کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی افزود: طی این فاز مسجد و بخش‌هایی از قلعه تاریخی موجود در بافت تاریخی روستای بیاض مورد مرمت قرار می‌گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اشاره به اینکه بافت تاریخی روستای بیاض بناهایی از دوره صفویه تا قاجاریه را در خود جای داده است اظهار داشت: این بافت تاریخی تمام عناصر یک بافت تاریخی منسجم شامل خانه‌های خشت و گلی، قلعه، مسجد، آب انبار، حمام، حسینیه و … را دارا است و از شبکه معابر زیبایی نیز بهره می‌برد.

وی بیان کرد: برای مرمت بافت تاریخی بیاض از استادکاران بومی بهره برده می‌شود و استادکاران در کنار عملیات مرمتی به هنرجویان رشته مرمت آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند.

شفیعی تاکید کرد: از مردم روستای بیاض درخواست می‌شود برای احیای هویت بافت تاریخی این روستا با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان همکاری کنند و چنانچه ملکی در این بافت تاریخی دارند درصدد مرمت و تغییر کاربری آن برآیند.

وی با بیان اینکه افراد علاقمند به مشارکت، می‌توانند از تسهیلات اداره‌کل میراث فرهنگی نیز استفاده کنند خاطرنشان کرد: بافت تاریخی بیاض در یک کیلومتری این روستا واقع شده است.