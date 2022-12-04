همکاری همه دستگاه ها برای تکمیل خط انتقال آب از درودزن به شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر یکشنبه در جلسه بررسی روند تکمیل نهایی خط دوم انتقال آب از سد درود زن به شیراز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی شیراز که اقدامات آن‌ها در تکمیل طرح انتقال آب از درودزن ضروری است باید با آب منطقه‌ای فارس همکاری کنند.

وی تاکید کرد: هفته آینده جلسه‌ای با وزیر نیرو گرفته می‌شود و بودجه لازم را برای تکمیل این طرح خواهیم گرفت.

در این جلسه مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس هم گفت: برای اتمام این طرح ۵۵۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تأمین اعتبار، این طرح تا پایان اسفند امسال به بهره برداری می‌رسد.

بدری افزود: از ۱۴ و نیم کیلومتر لوله گذاری پایانی طرح انتقال آب از درودزن به شیراز ۹ و نیم کیلومتر دیگر باقی مانده است.