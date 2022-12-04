عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران: افزایش توسعه دریا محور در کشور

حرمت الله رفیعی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: در عین حال تمامی دستگاه‌ها به ویژه در حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند.