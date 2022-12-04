افزایش توسعه دریا محور در کشور

حرمت الله رفیعی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه دریا در کشور فراهم شود، گفت: در عین حال تمامی دستگاهها به ویژه در حوزه دریایی و بندری باید نسبت به توسعه دریامحور، مکلف شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ حرمت الله رفیعی عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با اشاره به اینکه در شمال و جنوب کشور دسترسیهای دریایی بسیار خوبی با کشورهای منطقه و آبهای گرم و آزاد دنیا داریم، اظهار داشت: خوشبختانه از مسیر دریای خزر به چندین کشور متصل میشویم و میتوانیم از این طریق مسائل ترانزیتی و صادراتی خود را به اروپا دنبال کنیم، همچنین در جنوب ایران به آبهای آزاد و گرم بسیار متصل هستیم و میتوانیم به کشورهای مختلف دنیا ترانزیت و صادرات داشته باشیم.
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