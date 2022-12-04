به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز یک شنبه در یکصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: محل تأمین منابع مالی و محل هزینه صندوق ذخیره سرمایه گذاری شهرداری در ماده ۲ مشخص شده است.

وی با بیان اینکه این کار ذخیره درآمدها برای آینده شهر است، افزود: اگر پنج سال قبل این کار انجام می‌شد، شهرداری تبریز امروز مشکل درآمد نداشت.

هوشیار با اشاره به محل تأمین مالی صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری تصریح کرد: ۳ درصد از درآمدهای نقدی بودجه سالانه شهرداری تبریز، ۲۰ درصد از محل سود سهم‌الشرکه پروژه‌های سرمایه گذاری شهرداری، عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های انجام گرفته از محل منابع صندوق، حمیات‌های مالی، هدایا و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی با تأیید هیئت عالی سرمایه‌گذاری و کلیه وجوه تأمین مالی شده از بانک‌ها و سایر بنگاه‌های پولی، محل تأمین منابع مالی صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری شهرداری خواهد بود.

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه صندوق ذخیره سرمایه گذاری ظرفیتی است تا فشار مالی در مواقع مشکلات اقتصادی متوجه شهرداری نشود، گفت: این حساب، حسابی ذخیره برای سرمایه‌گذاری های آتی شهر است که چند سال بعد آنقدر قدرتمند شود که بتواند شهر را اداره کند.

وی این صندوق را بستر مناسبی برای شفاف سازی دانست و افزود: اگر بخواهیم از منابع بانکی تسهیلاتی دریافت کنیم، این صندوق به عنوان تضمین می‌تواند عمل کند.

هوشیار، هر گونه فعل و انفعالات این صندوق را مطابق آئین‌نامه مالی شهرداری عنوان کرد و گفت: هر نوع پروژه تعریفی در این صندوق در صحن شورای اسلامی شهر مطرح خواهد شد.

وی افزود: فعالیت در حوزه سهام باید به تأیید هیئت عالی سرمایه‌گذاری برسد که به عنوان نظارت عمل خواهد کرد.

به گفته شهردار تبریز، منابع حاصل از سهام‌داری نیز به حساب صندوق سرمایه گذاری واریز خواهد شد.