درگيري لفظي نبوي و موسوي خوئيني

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين بيانيه، صادر كنندگان آن ضمن انتقاد از روش اصلاح طلبان، از تحصن نيز حمايت كرده بودند. بهزاد نبوي با انتقاد از موسوي خوئيني به دليل كنترل نكردن بيانيه هاي دانشجويي گفت:" اينها هرچه مي خواهند مي گويند و تو هم كنترلي به آنها نداري". موسوي خوئيني نيز در پاسخ گفت:" آقاي نبوي شما مي خواهيد همه دانشجويان پشت سر شما بله قربان گويان راه بيفتند و هرچه شما مي گوييد تكرار كنند".

در اين بيانيه آمده است: " كارنامه اصلاح طلبان كارنامه درخشاني نيست و همچنين بين حداكثر مطالبات آنان و حداقل خواست ملت ايران تفاوت فاحشي وجود دارد".