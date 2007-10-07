لوح افتخار سازمان ملل متحد در دستان کودک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر (17 اکتبر) مسابقه‌ای از طرف سازمان ملل متحد بین کودکان و نوجوانان زیر 15 سال سراسر جهان با شعار "ما می‌توانیم به فقر پایان دهیم" برگزار شد.

کودکان 124 کشور مختلف دنیا با 12هزار و 338 نقاشی در این جشنواره شرکت کردند که از این میان شش اثر رتبه طراحی تمبر (معادل مدال طلا)، بیست اثر رتبه دریافت لوح افتخار (معادل مدال نقره) و 24 اثر رتبه لوح شاخص (معادل مدال برنز) را از آن خود کردند.

نقاشی کاظمی با مفهوم کار سخت باعث سرسبزی و رونق دهکده و راه نیافتن فقر می‌شود در جمع برترین آثار قرار گرفت و لوح افتخار Merit Certificate را دریافت کرد. 50 اثر منتخب این مسابقه روز 17 اکتبر 2007 (25 مهر 1386) به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر در مقر اصلی سازمان ملل متحد به نمایش گذاشته خواهد شد.