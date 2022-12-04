به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح جهاد آبرسانی که برای تأمین آب شرب ۱۰ هزار روستای کشور در برنامه اجرایی دولت قرار گرفته، بزرگترین طرح عمرانی کشور از لحاظ وسعت و حجم عملیات اجرایی محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص استان و اهتمام دولت برای بهبود وضعیت آب سیستان و بلوچستان، در قالب این طرح، اجرای شبکه آب شرب برای ۲۸۰۰ روستای فاقد آب یا دچار تنش آبی با در نظر گرفتن ۲۵ درصد اعتبارات محرومیت‌زدایی در برنامه وزارت نیرو قرار گرفت و به صورت ویژه روند اجرای این طرح کنترل و دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت روستایی استان با اجرای این طرح از آب شرب بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: با مجموع برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این راستا، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، ۲۵۰ روستا با جمعیت ۳۰ هزار نفر به شبکه آب شرب متصل یا رفع تنش آبی شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از فعال بودن این طرح در بیش‌تر شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو برنامه‌ریزی شده که در تمام شهرستان‌ها آبرسانی جهادی کلید بخورد.

قاسمی برقراری عدالت برای بهره‌مندی مردم از طرح‌های آبی، سرعت دادن به امر آبرسانی، توسعه زیرساخت‌های حیاتی و محرومیت‌زدایی آبی در مناطق کم‌برخوردار را از جمله اهداف اجرای طرح جهاد آبرسانی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه آب مهم‌ترین مسئله استان سیستان و بلوچستان است، افزود: با ریل‌گذاری که در دولت سیزدهم صورت گرفته است، شاهد جهش بی‌سابقه شاخص بهره‌مندی از آب روستایی این استان به میزان ۹۵ درصد خواهیم بود.