حاشیه سازی معاندان نمی تواند در روند پیشرفت کشور خللی ایجاد کند

به گزارش خبرنگار‬ مهر، علی کریمی فیروزجایی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از دلایل فتنه انگیزی معاندان پیشرفت‌های عظیم کشور در عرصه‌های گوناگون است.

نماینده مردم بابل با اشاره به اصول حکمرانی ترسیمی انقلاب اظهار کرد: نسخه حکمرانی انقلاب علی رغم برخی مشکلات شفابخش و الگوساز در مسیر پیشرفت آرمانی است و عصبانیت فراوان استکبار از ایران اسلامی ناشی از عبور کشورمان از بحران‌های فزاینده است.

عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: تقویت امید در کشور مسیر دستیابی به قله‌های پیشرفت را هموار می‌کند.

کریمی فیروزجایی تلاش برای اتحاد و انسجام ملی را جهاد بزرگ خواند و افزود: تبیین دستاوردهای ارزشمند انقلاب و تقویت مؤلفه‌های اثربخش اتحاد اقوام، سرمایه گذاری ملی تلقی می‌شود.

این مسئول پارلمانی تصریح کرد: با تقویت اتحاد و یگانگی اقشار مختلف مردم با حفظ سلایق متفاوت، نقشه‌های شوم دشمنان خنثی خواهد شد.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به جلسات اخیر مجلس با قوای قضائیه و مجریه و تأکید بر مفاهمه و وحدت رویه جاری بین قوای سه گانه ادامه داد: با وحدت کم نظیر قوای سه‌گانه مسئولان بر روی حل چالش‌های بنیادی کشور تمرکز کردند.

وی با اشاره به مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور افزود: حل مشکلات اساسی کشور در گرو همت چاره ساز و تقویت روحیه جهادی و انقلابی است و با ظرفیت‌های انبوه و متراکم کشور مشکلات فرهنگی و اقتصادی سامان خواهد یافت.

نماینده مردم بابل اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول در کشور برای جهش قابلیت‌های مؤثر رشدیافتگی در برنامه هفتم توسعه بسیج شده‌اند.