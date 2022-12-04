به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مظاهری ظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین «بررسی مسائل روز کشور» که به مناسبت روز دانشجو به میزبانی بسیج دانشجویی و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه با اشاره به تلاش برای تضعیف تأثیر ارشاد طی چند ماه اخیر از سوی دشمن اظهار داشت: هدف این بود که جریان انقلابی و ارزشی کشور را عقب بنشانند.

وی با بیان اینکه اگر قانون نباشد جامعه را هرج و مرج برمی دارد و اگر عمل به قانون نباشد، جامعه به انحطاط و نابودی می‌رود، تصریح کرد: انسان استخدام‌گر است، فقط قانون است که می‌تواند انسان‌ها را ضابطه‌مند کند که این استخدام‌گری مدیریت و کنترل شود، قوانین الهی هم در همین حیطه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: محدوده قانون در همه کشورها مشخص است و اگر نباشد همه به مشکل برخواهند خورد، نکته مهم این است که ضمانت حفظ یک جامعه اسلامی برپایی ارزش‌های اسلامی در فضای عمومی جامعه است و باید حتماً موفق شوید ارزش‌ها و شعائر خودتان را در آن جامعه ظاهر کنید بوجود بیاورید و انجام دهید اگر خدایی ناکرده نتوانید این ارزش‌ها را ظاهر کنید و انجام دهید، حاکمیت اجتماعی و مدنی زیر سوال است.

وی با بیان اینکه به لطف خدا از بعد از انقلاب با قدرت تمام امام راحل در رابطه این موضوع محکم ایستادند، افزود: شاخص همه نمادهای دینی ما موضوع عفت عمومی است، عَلَم عفت عمومی مسئله حجاب و رأس هرم عفت عمومی مسئله حجاب است؛ بعد از انقلاب امام فرمودند باید حجاب در جامعه رعایت شود و در موضوع حجاب محکم ایستاندند.

حجت‌الاسلام مظاهری با بیان اینکه به لطف خداوند با عمل به این ارزش، فضای عمومی جامعه ما تا حالا حفظ شد، عنوان کرد: دشمن می‌خواهد این فضای عمومی جامعه ما را بشکند، دشمن می‌خواهد در آینده جامعه ما را به سمت یک انفجار بنام انفجار شهوت ببرد و می‌خواهد جامعه را به چالش شهوت مبتلا سازد.

وی با بیان اینکه دشمن برای رسیدن به اهداف خود بر روی نسل جوان ما دهه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: برای این موفقیت هم لوازم و ابزار، شکستن عفت عمومی است که در رأس آن و آغاز و دومینو اولش زدن حجاب عمومی است و بعد ناهنجاری پوششی است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون کشور ما اجازه ورود به حریم خصوصی را نداریم، گفت: اما فضای عمومی حتماً باید قانون رعایت شود، نمی‌توان گفت می‌خواهم آزاد باشم، حتی در کشور هلند طبق قانون باید بخش‌هایی از بدن پوشیده باشد که برخورد پلیس این کشور در تظاهراتی که آنجا بود، انجام شد.