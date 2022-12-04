نمایشگاه هفته پژوهش در یاسوج برگزار می شود/ حضور ۳۳ شرکت فناور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرزین عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: بر مبنای شعار سال، رسالت پارک بیش از پیش مشخص و عیان شده و باید در این محور اقدامات توسعه محور را داشته باشیم.

فرزین با بیان اینکه از ۱۲ آذرماه هفته پژوهش استان آغاز شده است، تصریح کرد: نمایشگاه پژوهش، نوآوری و فن بازار از صبح دوشنبه به مدت سه روز در مصلای شهر یاسوج آغاز می‌شود.

وی از حضور ۳۳ شرکت فناور در نمایشگاه هفته پژوهش خبر داد و گفت: برخی از دستگاه‌ها نیز در این نمایشگاه فعال خواهند بود.

رئیس پارک علم و فناوری استان نقش ارائه ظرفیت‌ها را مؤثر بر ارتباط مردم محور دانست و اظهار کرد: اطلاع رسانی برپایی نمایشگاه هفته پژوهش مورد تاکید است.

وی نشست تخصصی فن بازار و برگزاری کارگاه اصول جذب سرمایه را از جمله برنامه نمایشگاه پژوهش عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری نشست هم اندیشی را نیز طی این هفته خواهیم داشت.

فرزین اظهار داشت: نشست مستند سازی با محوریت نیازهای فناوری و نشست مشاوره دانش بنیان سازی نیز طی هفته پژوهش برگزار می‌شود.

فرزین تصریح کرد: استان به نسبت کشور رتبه تولید علم پایین‌تری دارد و باید رشد این مهم محقق شود.

فرزین با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه دانش بنیان هدفگذاری شده است، ابراز داشت: باید علم به تولید و فناوری خروجی محور ختم شود.

فرزین با اشاره به نقش دانش بنیان در کشور، اظهار کرد: کشورهایی موفق می‌شوند که بتوانند رشد علم و نوآوری را داشته و اقتصاد همراه با علم را عملیاتی کنند.