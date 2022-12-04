‌به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی عصر امروز یکشنبه در دیدار فرماندار چابهار، تکمیل و توسعه پروژه‌های آبرسانی، بهداشت، آموزش و پرورش، راه‌آهن و فرودگاه در منطقه چابهار و سواحل مکران را عامل تحول در منطقه دانست و گفت: سیستان و بلوچستان دارای مردمان خوبی است که شایسته خدمت هستند.

امام جمعه زاهدان افزود: فرهنگ از نکات مهم و تأثیرگذار در هر منطقه است که دستگاه‌های مختلف باید در این جهت نقش آفرینی کنند.

محامی اظهار کرد: یکی از آسیب‌های بزرگ در منطقه ما این است که فرهنگ کار آسیب دیده و جوانان به دنبال مشاغل کاذب می‌روند.

وی ادامه داد: توجه به حوزه آموزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و پیشنهاد ما به دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای عرضه رشته‌های مورد نیاز استان و تربیت نیرو برای به کارگیری در مشاغل مد نظر بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تاکید بر همدلی و هم افزایی مسئولان خاطرنشان کرد: باید هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم با تمام توان تلاش کرده و با افزایش همکاری و همدلی باعث افزایش خروجی کار باشیم.

در ابتدای این دیدار، جواد سپاهی فرماندار چابهار نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بیان مهمترین فعالیت‌های عمرانی در منطقه پرداخت.