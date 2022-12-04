حسینیه های کودکان فاطمی برپا می شود/ارائه طرح های نو در اعتکاف

حجت الاسلام علی اکبر درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش فرماندهان فرهنگی در جنگ شناختی و ترکیبی با گرامیداشت ایام فاطمیه و لزوم تبیین الگوی سوم زن مسلمان ایرانی افزود: جایگاه و هویت حقیقی زن مسلمان با الگوگیری ازشخصیت و سیره و فعالیت‌های حضرت حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه تبیین شود.

وی خط محتوایی فاطمیه را تبیین الگوی حضرت فاطمه (س) مظهر ولایت اجتماعی ذکر کرد و گفت: در ایام فاطمیه طرح‌ها و پویش‌هایی نظیر عهد فاطمی، خانه مادری، تحلیل خطبه فدکیه برگزار می‌شود و حمایت‌های ویژه از جلسات خانگی، برپایی حسینیه‌های کودکان، ارائه محتوای تبلیغی و فرهنگی در دستور کار است.

وی ثبت مشخصات روضه‌های خانگی، مداحان، مبلغان و مبلغات را ضروری دانست و بر راهبری و هدایت مجالس خانگی به سمت مباحث جهاد تبیین در برنامه‌های ایام فاطمیه تاکید کرد و با اشاره به درپیش بودن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: کاروان روایت حبیب در استان برپا می‌شود و سفیر حبیب در نکا، ساری و میاندورود به اجرای برنامه می‌پردازد.

حجت الاسلام درخشنده با اشاره به مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی در کمیته‌های قرآنی و هیئت‌ها خواستار ارائه طرح‌ها و برنامه‌های ویژه برای سالگرد شهید سلیمانی شد و گفت: برنامه‌های ابلاغی و ویژه این مراسم تهیه و اطلاع رسانی می‌شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی مازندران همچنین به مسئله اعتکاف اشاره و خواستار ارائه طرح‌های نوآورانه و خلاقانه، جذاب و جدید برای جذب جوانان و نوجوانان در این آئین معنوی شد و افزود: برای هرچه پررنگ شدن آئین اعتکاف، مراکز و محل‌های برپایی اعتکاف در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی همچنین بر لزوم بهره گیری از ظرفیت خیران برای برپایی مراسم اعتکاف تاکید کرد و گفت: تولیدات رسانه‌ای برای ترویج و نشر ارزش‌های فرهنگی اعتکاف نیز جزو برنامه‌های این معاونت است.