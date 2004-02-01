به گزارش خبرگزاري مهر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي مجمع متخصصين ايران با اشاره به تصويب سياست هاي كلي كشور در قالب چشم انداز 20 ساله گفت : با توجه به نياز دولت به مصوبات چشم انداز براي تدوين برنامه چهارم ، سياست هايي را تصويب كرديم .
وي با اشاره به چند طرح بزرگ از جمله طرح زيتون كاري يك ميليون هكتار از اراضي در قالب طرح طوبي ، آبياري تحت فشار و طرح كانال آب آستارا به اترك ، وظيفه متخصصان را بسيار سنگين دانست .
آاقاي هاشمي رفسنجاني بااشاره به ابعاد منفي اختلافات جناحي كه فضاي كشور را براي توسعه و سازندگي مخدوش جلوه مي دهد ، گفت: اگر چه وضع كشور همانند 15 سال گذشته نيست كه در اكثر نيازها وابسته باشيم ، اما وضع دنيا حكم مي كند كه به عنوان عضوي در جامعه بين المللي با كشورهاي جهان تعامل داشته باشيم و اين مقدور نيست مگر اينكه به تكنولوژي هاي پيشرفته مسلح شويم .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به استعدادهاي ايرانيان در طول تاريخ گفت: اگر به متخصصان ايران ، ميدان عمل داده شود باتوجه به كسب تجربيات سازندگي مي توان به بسياري از كشورها ، به ويژه در آفريقا خدمات فني و مهندسي ارائه كرد و اين باعث كسب عزت و افتخار براي ايران اسلامي خواهد شد .
در آغاز اين ديدار آقايان زارع ، نصيرزاده و زواره اي رئيس ، دبير و عضو مجمع متخصصين ايران گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي آينده مجمع بيان كردند
هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي مجمع متخصصين ايران :
اختلافات جناحي فضاي كشور را براي توسعه و سازندگي مخدوش جلوه مي دهد
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر استفاده بهينه از همه ظرفيت متخصصان كشور تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي مجمع متخصصين ايران با اشاره به تصويب سياست هاي كلي كشور در قالب چشم انداز 20 ساله گفت : با توجه به نياز دولت به مصوبات چشم انداز براي تدوين برنامه چهارم ، سياست هايي را تصويب كرديم .
نظر شما