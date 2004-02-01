اختلافات‎ جناحي فضاي كشور را براي‎ توسعه‎‎‎ و سازندگي‎‎ مخدوش‎ جلوه مي دهد

به‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي‎‎ مجمع‎ متخصصين‎‎ ايران با اشاره‎‎ به تصويب‎ سياست‎ هاي كلي‎ كشور در قالب‎ چشم‎ انداز 20 ساله‎‎‎‎ گفت‎‎ : با توجه به نياز دولت به مصوبات‎‎ چشم‎‎ انداز براي‎ تدوين‎ برنامه‎ چهارم ، سياست هايي‎ را تصويب‎ كرديم .

وي‎‎ با اشاره‎‎‎ به چند طرح‎‎ بزرگ‎ از جمله طرح زيتون‎‎ كاري يك‎ ميليون هكتار از اراضي‎‎ در قالب‎‎ طرح‎‎ طوبي ، آبياري‎ تحت‎ فشار و طرح كانال‎ آب آستارا به‎‎ اترك‎ ، وظيفه متخصصان‎‎ را بسيار سنگين دانست .

آاقاي‎‎ هاشمي‎‎‎‎ رفسنجاني بااشاره‎‎‎ به ابعاد منفي اختلافات‎ جناحي كه فضاي كشور را براي‎ توسعه‎‎‎ و سازندگي‎‎ مخدوش‎ جلوه مي دهد ، گفت‎: اگر چه وضع‎ كشور همانند 15 سال‎ گذشته‎‎‎ نيست‎ كه در اكثر نيازها وابسته باشيم‎ ، اما وضع‎ دنيا حكم‎ مي‎‎ كند كه‎‎‎ به عنوان‎‎ عضوي‎ در جامعه بين المللي با كشورهاي‎ جهان‎‎ تعامل‎ داشته‎‎‎ باشيم‎ و اين مقدور نيست‎ مگر اينكه به تكنولوژي‎‎ هاي پيشرفته‎ مسلح‎ شويم‎ .

رئيس‎ مجمع‎ تشخيص‎ مصلحت‎ نظام‎ با اشاره‎‎ به استعدادهاي‎ ايرانيان‎ در طول‎ تاريخ‎ گفت‎: اگر به‎‎‎‎ متخصصان‎‎‎ ايران ، ميدان عمل‎ داده شود باتوجه به كسب‎ تجربيات‎ سازندگي‎‎ مي توان‎ به‎‎‎ بسياري‎ از كشورها ، به ويژه در آفريقا خدمات‎‎ فني‎‎ و مهندسي ارائه‎ كرد و اين‎ باعث كسب‎ عزت و افتخار براي‎ ايران‎ اسلامي‎ خواهد شد .

در آغاز اين‎‎ ديدار آقايان زارع ، نصيرزاده‎‎ و زواره اي‎ رئيس‎ ، دبير و عضو مجمع‎ متخصصين‎‎ ايران گزارشي‎ از فعاليت‎ ها و برنامه‎‎ هاي‎ آينده مجمع‎ بيان‎ كردند