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۱۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۰۷

هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي مجمع‎ متخصصين‎‎ ايران :

اختلافات‎ جناحي فضاي كشور را براي‎ توسعه‎‎‎ و سازندگي‎‎ مخدوش‎ جلوه مي دهد

رئيس‎ مجمع‎ تشخيص‎ مصلحت‎‎ نظام‎ بر استفاده‎‎‎ بهينه از همه ظرفيت متخصصان‎ كشور تاكيد كرد.

 به‎ گزارش‎  خبرگزاري مهر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي‎‎ مجمع‎ متخصصين‎‎ ايران با اشاره‎‎ به تصويب‎ سياست‎ هاي كلي‎ كشور در قالب‎ چشم‎ انداز 20 ساله‎‎‎‎ گفت‎‎  :  با توجه به نياز دولت به مصوبات‎‎ چشم‎‎ انداز براي‎ تدوين‎ برنامه‎ چهارم  ، سياست هايي‎ را تصويب‎ كرديم  .
وي‎‎ با اشاره‎‎‎ به چند طرح‎‎ بزرگ‎ از جمله طرح زيتون‎‎ كاري يك‎ ميليون هكتار از اراضي‎‎ در قالب‎‎ طرح‎‎ طوبي ، آبياري‎ تحت‎ فشار و طرح كانال‎ آب آستارا به‎‎ اترك‎ ، وظيفه متخصصان‎‎ را بسيار سنگين دانست .
آاقاي‎‎ هاشمي‎‎‎‎ رفسنجاني بااشاره‎‎‎ به ابعاد منفي اختلافات‎ جناحي كه فضاي كشور را براي‎ توسعه‎‎‎ و سازندگي‎‎ مخدوش‎ جلوه مي دهد ، گفت‎:  اگر چه وضع‎ كشور همانند 15 سال‎ گذشته‎‎‎ نيست‎ كه در اكثر نيازها وابسته باشيم‎ ، اما وضع‎ دنيا حكم‎ مي‎‎ كند كه‎‎‎ به عنوان‎‎ عضوي‎ در جامعه بين المللي با كشورهاي‎ جهان‎‎ تعامل‎ داشته‎‎‎ باشيم‎ و اين مقدور نيست‎ مگر اينكه به تكنولوژي‎‎ هاي پيشرفته‎ مسلح‎ شويم‎ .
رئيس‎ مجمع‎ تشخيص‎ مصلحت‎ نظام‎ با اشاره‎‎ به استعدادهاي‎ ايرانيان‎ در طول‎ تاريخ‎ گفت‎:  اگر به‎‎‎‎ متخصصان‎‎‎ ايران ، ميدان عمل‎ داده شود باتوجه به كسب‎ تجربيات‎ سازندگي‎‎ مي توان‎ به‎‎‎ بسياري‎ از كشورها ، به ويژه در آفريقا خدمات‎‎ فني‎‎ و مهندسي ارائه‎ كرد و اين‎ باعث كسب‎ عزت و افتخار براي‎ ايران‎ اسلامي‎ خواهد شد  .
در آغاز اين‎‎ ديدار آقايان زارع ، نصيرزاده‎‎ و زواره اي‎ رئيس‎ ، دبير و عضو مجمع‎ متخصصين‎‎ ايران گزارشي‎ از فعاليت‎ ها و برنامه‎‎ هاي‎ آينده مجمع‎ بيان‎ كردند

کد مطلب 56470

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