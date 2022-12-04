فولاد خوزستان در برابر الشارجه تن به شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد خوزستان که اردوی خود را در شهر دبی برپا کرده است از ساعت ۱۶:۴۰ امروز به وقت محلی در دیداری دوستانه به مصاف شارجه امارات رفت.

این دیدار که در ورزشگاه الشارجه برگزار شد با نتیجه یک بر صفر به سود الشارجه به پایان رسید. تک گل تیم الشارجه روی اشتباه و گل به خودی بازیکن فولاد در دقیقه ۸۲ به ثمر رسید.

تیم فولاد در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و خود را برای حضور پرقدرت در این مسابقات که بهمن ماه برگزار می‌شود، آماده می‌کند.

جواد نکونام، سرمربی این تیم در این دیدار از تمامی بازیکنان حاضر در اردو استفاده کرد تا همه شاگردانش در شرایطی مسابقه قرار بگیرند.

شهاب گردان، آیاندا پاتوسی و اشکان دژاگه غایبان این اردوی فولاد مردان هستند، وریا غفوری نیز به دلیل دیر اضافه شدن به اردو در دیدار امروز مورد استفاده قرار نگرفت. مجید علی‌یاری و وحید حیدریه نیز زیر نظر کادر پزشکی برای ادامه مسابقات آماده شدند.

در تیم الشارجه ستاره‌های گران قیمتی چون پابلو الکاسر، پیانیچ، مانولاس، کاما را، دیوپ و گوستاوو به میدان رفتند.