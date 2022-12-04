۲۸ درصد بیماران بستری تنفسی در کردستان آنفلوانزا دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دکتر فرزام بیدارپور اظهار داشت: موارد بستری آنفلوانزا در سه هفته اخیر روند ثابتی دارد و نسبت به ماه قبل حدود یک سوم کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال موردی از مرگ بر اثر آنفلوانزا در کردستان به ثبت نرسیده است، افزود: تعداد بستری‌های روزانه بیماری‌های تنفسی در استان طی ماه گذشته ۱۲۰ نفر بود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اضافه کرد: در هر شهرستان یک پایگاه رصد و پایش( ILI) و در سنندج ۲ پایگاه کار شناسایی بیماران مبتلا به آنفلوآنزا را بر عهده دارند.

دکتر بیدارپور در رابطه با وضعیت کرونا در استان هم اظهار داشت: از پنجم آبان مورد فوتی در استان ثبت نشده است و تعداد موارد مثبت مبتلا در طول هفته یک تا ۲ نفر بود.

وی متوسط بیماران بستری کرونا در استان را حدود ۲۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: یک چهارم این بیماران در بخش آی سی یو تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تاکید کرد: استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، مسقف و حمل و نقل عمومی و قرنطینه افراد بیمار الزامی است.

دکتر بیدارپور به کودکان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و افراد بالاتر از ۶۵ سال و نیروهای بهداشتی و درمانی نیز توصیه کرد واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

وی از پزشکان و متخصصان هم خواست از تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها باتوجه به فصل سرما و شیوع عفونت‌های ویروسی از جمله آنفلوآنزا، خودداری کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: آنتی‌بیوتیک‌ها تأثیر بسزایی در بهبود شرایط این بیماران ندارند و از سوی دیگر، این تجویز و مصرف بی‌رویه باعث ایجاد مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و عوارض در برخی بیماران می‌شود.