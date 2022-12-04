بهره برداری از ۲ چاه گازی جدید در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی افزود: با هدف تحقق شعار سال و در راستای برنامه‌های وزارت نفت جهت بالا بردن سرانه تولید و تأمین بخشی از کسری گاز کشور به خصوص در فصول سرد سال و همچنین تسریع در اجرای تعهدات تولید تکلیفی شرکت زاگرس جنوبی و افزایش بهره وری از ظرفیت‌های موجود منابع گازی کشور، بازرسی کل استان فارس با استفاده از کارشناسان مجرب خود، نظام برنامه ریزی جامعی از قبیل نحوه تأمین امکانات فنی، کاهش فرآیند مناقصه و ارجاع پروژه به پیمانکار را با همراهی مدیران و متخصصان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی تدوین کرد که با اجرای آن، شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی موفق شد زمان بهره برداری از دو چاه گازی را ۱۵ ماه کاهش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت ۱.۲ میلیون متر مکعبی این دو چاه گازی گفت: در آذر ماه، چاه‌های گازی شماره ۴۶ و ۴۷ واقع در منطقه عملیاتی پارسیان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اکرمی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه به طور معمول راه اندازی، نصب قطعات و بهره برداری از چاه‌های گازی حدود ۱۸ ماه طول می‌کشد اما خوشبختانه این چاه‌ها برای تأمین بهتر گاز کشور، سه ماهه وارد مدار خواهد شد.

بازرس کل استان فارس از همراهی و سخت کوشی کارکنان و مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی و همراهی آنها برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی تقدیر کرد.