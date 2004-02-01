  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۲۳

آمريكا با ارجاع پرونده ديوار حائل رژيم صهيونيستي به دادگاه بين المللي لاهه مخالفت كرد

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد آمريكا با ارجاع پرونده ديوار حائل به دادگاه لاهه مخالف است و آن را تهديدي براي پروسه صلح ميداند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : ارجاع پرونده ديوار حائل به دادگاه لاهه خطرناك و نامناسب است . "
وي  ارجاع  پرونده ديوار حائل به ديوان لاهه براي بررسي مشروعيت ساخت اين ديوار را  تهديد بزرگي عليه صلح ميان اسرائيل و فلسطين خواند.

کد مطلب 56471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها