آمريكا با ارجاع پرونده ديوار حائل رژيم صهيونيستي به دادگاه بين المللي لاهه مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : ارجاع پرونده ديوار حائل به دادگاه لاهه خطرناك و نامناسب است . "

وي ارجاع پرونده ديوار حائل به ديوان لاهه براي بررسي مشروعيت ساخت اين ديوار را تهديد بزرگي عليه صلح ميان اسرائيل و فلسطين خواند.