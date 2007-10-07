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۱۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۱

مظفری زاده داور چهارم دیدار استقلال و پرسپولیس شد

مظفری زاده داور چهارم دیدار استقلال و پرسپولیس شد

سعید مظفری زاده به عنوان داور چهارم دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس انتخاب شد .

به گزارش خبرنگارمهر، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مظفری زاده داور بین المللی فوتبال کشورمان به عنوان داور چهارم دربی شصت و سوم تیم های استقلال و پرسپولیس انتخاب شد .

این داور امشب دیدار تیم های سپاهان اصفهان و استقلال تهران را در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان قضاوت خواهد کرد.

دربی تیم های استقلال و پرسپولیس را "گونزالس" اسپانیایی به همراه دوهموطنش"روبرتو پرز دل پالامار" و "رافائل گوئررو آلونسو" قضاوت خواهند کرد . این دیدار ساعت 30/15 دقیقه روز یکشنبه 22 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .

کد مطلب 564712

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