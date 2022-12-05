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۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۸

کاروان روایت حبیب در آشخانه

کاروان روایت حبیب در آشخانه

بجنورد- کاروان هنری روایت حبیب در روز دوم سفر خود به خراسان شمالی، میهمان مردم آشخانه بود.

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به گزارش خبرنگار مهر، کاروان هنری روایت حبیب در روز دوم سفر خود به خراسان شمالی، میهمان مردم آشخانه بود.

این برنامه در ورزشگاه شهید مکرمی برگزار شد.

پرده خوانی، شعر خوانی، موسیقی و… از جمله برنامه‌های این کاروان در شهر آشخانه بود.

کد مطلب 5647129

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