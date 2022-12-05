کاروان روایت حبیب در آشخانه

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان هنری روایت حبیب در روز دوم سفر خود به خراسان شمالی، میهمان مردم آشخانه بود.

این برنامه در ورزشگاه شهید مکرمی برگزار شد.

پرده خوانی، شعر خوانی، موسیقی و… از جمله برنامه‌های این کاروان در شهر آشخانه بود.