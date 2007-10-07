فضیلت های ماه رمضان در مسیر اصلاح اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری پیش از ظهر امروز درجمع کارکنان نیروی انتظامی استان در اراک افزود: خداوند در دین مبین اسلام که همانا برنامه زندگی بشر لست با تعبیه راههایی، ارتقاء روح انسان به سمت تعالی را هموار کرده است که ماه رمضان، ماه میهمانی خداوند و یکی از برترین این راههاست.

وی تهمت، غیبت و قضاوت ناحق را از آفت های وجودی انسان دانست و افزود: نتیجه عمل فرد روزه دار همان تقوا، ایمان و عمل صالح اوست که این امر تحقق نمی یابد مگر با انجام اعمال پسندیده به درگاه الهی.



سردارحیدری درآستانه هفته ناجا با اشاره به فعالیت شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی عنوان کرد: امروز نیروی انتظامی در تابعیت ولی امر مسلمین است و وظیفه آن حفظ ارزشها، شعائر اسلامی و حمایت همه جانبه از مسلمین و پاسداری از خون پاک شهیدان است.



وی درباره اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی از نگاه ولی امر مسلمین افزود: امروز در جامعه شغل پلیس از بهترین و ارزشی ترین شغلهاست و پلیس در کشور ما فردی است که با تقدیم بهترین لحظات معنوی زندگی و جوانی خود آرامش و امنیت، این نیاز اصلی و اولیه انسانی را به جامعه اهدا می کند و به راستی پلیس در مکتب اسلامی بنده عزیز و صالح خداست.



درپایان سردار حیدری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته ناجا توصیه هایی در جهت هرچه باشکوه برپاشدن آن افزود: این هفته فرصتی است که مردم از نزدیک با فعالیت های این نیرو آشنا شوند.



